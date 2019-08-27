صابر الرباعي يقدم أحدث أغنياته في حفل الساحل الشمالى

يحيي الفنان التونسي صابر الرباعي، أمير الطرب العربي، يوم الجمعة المقبل ، حفلًا غنائيًا في مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي .



ويقدم الفنان صابر الرباعي في الحفل حصريًا أغنية "كلام في سرك"، التي تم طرحها اليوم علي طريقة الفيديو كليب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أغانيه.



الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد عبد السلام وهندسة صوتية ياسر أنور والكليب من إخراج ياسر سامي.



كما يقدم الفنان التونسي عدد من أغاني ألبومه الجديد "صابر 2019"، وكان صابر الرباعي قد طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "صابر 2019"، وتنوعت الأغاني بين اللهجة المصرية، اللبنانية، التونسية، والخليجية