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تعليم

637 ألف جنيه مكافآت النشر الدولي لعلوم بني سويف.. ومنفذ لبيع المنتجات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:02 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن صرف مبلغ 637500 ألف جنيها لكلية العلوم نظير مكافآت النشر الدولي.

جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي ، بحضور نواب رئيس الجامعة ، وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز.

استعرض الاجتماع المذكرة الخاصة بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للمركز، وتعديل نموذج التعاقد للمشروعات الممولة من مكتب دعم وتمويل المشروعات، كما ناقش الاجتماع تحديد موعد فتح باب التقدم لمكافآت النشر الدولي ، ومتابعة سير العمل بمكتب التصنيف الدولي.

كما أعلن رئيس الجامعة عن تدشين منفذ بيع جديد لمنتجات مركز الإنتاج بكلية العلوم .

أكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وقواعد الأمن الغذائي للمنتجات المقدمة للجمهور ، ووجه بضرورة إرسال خطاب استعجال للجهات المعنية للحصول على كافة الموافقات الخاصة بإنشاء مخبز نصف آلي لسد احتياجات المدن الجامعية والمستشفى الجامعي .

كما ناقش الاجتماع المقترح الخاص باستحداث وحدة داخل مركز الانتاج لتصنيع المخللات ، وحدة للتعبئة والتغليف ، ووحدة لتصنيع المنظفات ، وكذلك مقترح إقامة معرض دائم تابع للمركز للسلع المعمرة بمجمع الخدمات الطلابية بشرق النيل .

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