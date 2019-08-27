عصير الليمون الحار لإنقاص 5 كيلو في الشهر

يعد عصير الليمون الحار من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون، لذلك قدم الدكتور أحمد صبرى، خبير التغذية طريقة تحضير مشروب الليمون الحار لإزالة السموم المتراكمة في الجسم ولتخفيض الوزن، يمكنك التواصل عليه لمدة شهر لإنقاص 5 كيلو.



عصير الليمون الحار لحرق المزيد من الدهون في الجسم وإزالة السموم المتراكمة فيه وطريقة تحضيره هكذا:



-هذا النوع من العصير عبر خلط عصير ليمونة حامضة كاملة.



-مع عصير حبة من التفاح.



-مع نصف كوب من المياه.



- بالإضافة الى ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأحمر الحار.