5 ميزات مبهرة يتفوق بها تيليجرام على واتساب

يعد تطبيق واتساب "WhatsApp" منصة الرسائل الأكثر شيوعًا في العالم، حيث يشتهر التطبيق بتلبية اهتمامات مستخدميه وتقديم تحديثات وميزات جديدة للبقاء في صدارة منافسيه، كما يحظى التطبيق المملوك لـشركة "Facebook" بشعبية على كل المنصات لنظامي التشغيل iOS و Android.





ويعمل تطبيق تيليجرام "Telegram" بشكل ثابت أكثر لجذب المستخدمين إلى منصته، بحيث وصل عدد مستخدميه مؤخرًا إلى 20 مليون مستخدم، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة خلال السنوات القادمة حيث تقدم الشركة العديد من الميزات الجديدة لتنافس به "WhatsApp"، وفقا لما ذكرته صحيفة "Business Today".





وتظهر التحديثات الجديدة لـ "Telegram" أن "WhatsApp" لا يزال لديه الكثير من العمل الذي يتعين عليه القيام به إذا أراد الحفاظ على موقعه القيادي في صدارة تطبيقات المراسلة.





1. الإشعارات الذكية: تتيح ميزة الإشعارات الذكية في تطبيق تيليجرام "Telegram للمستخدم كتم صوت المجموعة، وسوف يتلقى الإشعارات فقط عندما المستخدمون بالإشارة إلى المستخدم فيه أو يردون على رسائله، الميزة ليست متوفرة في تطبيق واتساب WhatsApp.





2. أذونات المجموعة: يسمح تطبيق تيليجرام Telegram لمستخدميه بتعيين أذونات افتراضية لتقييد جميع أعضاء المجموعة من نشر أنواع معينة من المحتوى، أو حتى تقييد الأعضاء من إرسال الرسائل تماما والسماح للمشرفين بالدردشة فقط.





3. رسائل صامتة: يتيح Telegram لمستخدميه إرسال رسائل إلى فرد أو مجموعة دون صوت إشعار للمتلقي، وتعتبر هذه الطريقة رائعة لإرسال رسالة دون إزعاج المتلقي ويحتاج WhatsApp دمج هذه الميزة إلى منصته.





5. الوضع البطئ: يحد الوضع البطيء من عدد المرات التي يمكن للمستخدم فيها النشر في مجموعة. يسمح الوضع فقط لمشرفي المجموعة بالتحكم في تدفق الرسالة، وعندما ينتقل مسؤول المجموعة إلى الوضع البطيء، لن يتمكن المستخدمون في المجموعة من إرسال رسالة إلا وفقًا للفاصل الزمني الذي حدده المسؤول، وسيتعرف المستخدم أيضًا على الوقت الذي سيتعين عليه الانتظار فيه قبل إرسال الرسالة التالية.



