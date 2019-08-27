البطولة العربية.. لهذه الأسباب استطاع الاتحاد اقتناص الفوز من العربي الكويتي.. فيديو

نجح الاتحاد السكندري في خطف فوز ثمين على مضيفه العربي الكويتي بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب الدور 32، من البطولة العربية.



بدأ الاتحاد السكندري المباراة بالتشكيل التالي:



حراس المرمى : عماد السيد، خط الدفاع: محمد أنور - محمود رزق - محمود شعبان - السيد سالم، خط الوسط: نور السيد - كريم الديب - أحمد نبيل مانجا - رزاق سيسيه، وخط الهجوم: خالد قمر - أحمد رفعت.



نجح الاتحاد في تقديم مستوى رائع خارج الديار، وبدأ الفريق ضاغطا بقوة على مرمى العربي الكويتي، وأضاع العديد من الأهداف المحققة.



ظهر الاتحاد في المباراة بشكل منظم، مع تقارب جميع خطوطه، بالإضافة إلى التنوع في أسلوبه الهجومي، سواء من على الأطراف أو العمق.



فرض الاتحاد سيطرته على المباراة مبكرا، وهدد مرمى العربي الكويتي في أول عشر دقائق من المباراة من خلال تسديدتي خالد قمر ورزاق سيسيه.



بدأ فريق العربي الكويتي الدخول في المباراة بعد مرور عشر دقائق من المباراة، وانتقل اللعب إلى نصف ملعب الاتحاد السكندري، لينجح بعدها رازق سيسيه في تشكيل هجمة مرتدة في الدقيقة 14، عن طريق رزاق سيسيه لكن حولها دفاع المنافس دون خطورة.



عاد فريق الاتحاد من جديد للسيطرة على مجريات اللقاء، وكان قريبا جدا من التسجيل في الدقيقة 32، عن طريق رأسية خالد قمر، ولكنها مرت فوق العارضة بقليل.



في الدقيقة 42 من المباراة أضاع خالد قمر واحدة من أغرب الفرص في تاريخ كرة القدم، بعدما رفض تسديد الكرة في المرمى الخالي تماما وضعها في يد حارس الكويتي، لينتهي الشوط الأول بدون اهداف.



دخل الاتحاد السكندري الشوط الثاني ضاغطا بقوة ونجح في تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق خالد قمر في الدقيقة 49 من عمر المباراة.



واصل الاتحاد ضغطه بعدا إحرازه الهدف الأول، وسجل الهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 56، لكنه ألغي بداعي التسلل.



حاول العربي الكويتي إدراك التعادل من خلال عدة هجمات خطيرة، لكن تمركز دفاع الاتحاد الجيد، نجح في اقتناص فوز مهم للفريق السكندري، ليضع الأخضر قدما في دور الـ 16 من البطولة العربية.

