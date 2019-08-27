وزير التعليم: ثانية ثانوي عام استثنائي.. شاهد رد فعل أولياء الأمور

أثارت تصريحات طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن الصف الثاني الثانوي هذا العام هو عام نقل عادى وليس شهادة، حتى صدور نظام الثانوية العامة الجديدة جدلا واسعا بين أولياء أمور الطلبة وبعض المهتمين بإصلاح منظومة التعليم في مصر.



رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين وأولياء الأمور حول القرار.



قال فؤاد بلال إن نظام السنة أفضل حيث أن الطالب يستوعب أنه فى سنة واحدة مهمة ويتوجب عليه الحصول على أفضل مجموع ويكون لضغط بسيط بالنسبة لسنة واحدة ويتمنى وضع اختبارات الجامعة بالقدرات وليس المجموع حيث يرى أنه ظلم للطالب أن يتوقف مستقبله على درجات اختبار ويكون هو الأجدر بالكلية عن الطلبة الآخرين.



أوضح محمد حسام أحد المواطنين أن أولاده فى المرحلة الثانوية ويرى أن سنة واحدة شهادة أفضل لأولاده وله حيث إن الضغط سيكون سنة واحدة وليست ثلاث سنوات أو حتى سنتين وأن استيعاب أولاده أفضل لهم سنة فيستطيعوا الاجتهاد خلال سنة والحصول على أفضل مجموع.



أكد رمزى ياسر أحد المواطنين أن النظام التراكمى أفضل للطلبة؛ لأنه يستطيع تعويض ما نقص فيه خلال العام الدراسى العام الذي يليه ولا يكون هناك ضغط على الطالب سنة واحدة ويؤهل نفسه عند دخول المرحلة الثانوية أنها سنوات تحديد المصير بالنسبة للطالب.



أشار هانى جرجس أحد المواطنين إلى أن النظام التراكمى أفضل حتى لا يتوتر الطالب ولا يتوقف مستقبله على سنة واحدة ويستطيع التعويض على السنوات التراكمية فلا يشعر بالضغط عليه فإذا حصل للطالب ظرف خلال سنة سيكون أمامه فرصة.



تابع مصطفى حمدى أحد المواطنين أنه إذا شعر بضغط على عاتقيه خلال سنه، فمن المؤكد أن كل شيء سيهدم ويتحطم حلم حياته فى الكلية التى يريدها وإن أفضل نظام وضعته الوزارة هو نظام التابلت ولكنه يحتاج للتنسيق فقط لنجاحه بنسبة كبيرة.

