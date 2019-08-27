ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أداء هزيل.. 87 ألف جنيه فقط إيرادات الكنز 2 أمس بشباك التذاكر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:04 م
الكنز 2
الكنز 2
أحمد إبراهيم
يواصل فيلم "الكنز 2" عروضه الهزيلة بعد انتهاء موسم عيد الأضحى السينمائى وحصل أمس على إيرادات وصلت الى87 ألفا و808 جنيهات وذلك بعد أن حقق أمس الأول إيرادات بلغت 115 ألفًا و877 جنيهًا.

یستكمل فيلم الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحين في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحى بأخیه وحبيبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.

فيلم الكنز 2، من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد،محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل،أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.

وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحًا في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان سینما العرب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الشخصيات الرئيسية للجزء الثاني من فيلم الكنز ..الحب والمصير

تعرف على إيرادات الكنز 2 في وقفة عيد الأضحى

يواصل نجاحه.. الكنز 2 يتخطى 2.5 مليون جنيه

الكنز 2 يتخطى 2 مليون جنيه في أول 3 أيام عرض

إيرادات ضعيفة لفيلم الكنز 2

إيرادات ضعيفة جدا لـ الكنز 2.. أمس

ترشيحاتنا

تعليق نارى من ريهام سعيد على حملة رضوى الشربينى لمواجهة السمنة

بشرة خير للموظفين بالدولة.. حوافز تميز علمى 7% من الأجر الوظيفى.. تعرف على قيمتها

بأذنين طويلتين وأنف مقوسة .. العثور على مخلوق غريب في رحم فتاة

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-8-2019

مريم أوزيرلي تشعل إنستجرام.. بفستان أحمر رقيق

بعد ريهام سعيد وتامر أمين ..الأعلى للإعلام يحقق في شكوى ضد عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير وكعب.. إنجى المقدم تستعرض أناقتها بإطلالة مثيرة

بـ نظارة غريبة وبنطلون مطبوع.. دنيا بطمة تتألق في أحدث ظهور

بنطلون ممزق في البلكونة.. ايمى طلعت زكريا تثير هوس الجمهور