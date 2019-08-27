مصرع طفل الطالبية يجدد المطالبات بمواجهة كارثة سرقة أغطية بالوعات الصرف.. محلية النواب: المسئولية متشعبة بين جهات متعددة والتنسيق الحكومي مطلوب..السجيني: ضرورة تغيير الكود من حديد لمواد أخرى

سرقتها تقتل الأطفال.. طلب إحاطة بشأن أغطية البالوعات

حسونة: تقاعس الحكومة عن حل سرقات أغطية البالوعات يسبب كوارث يومية





جددت كارثة وفاة طفل داخل بالوعة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، أزمة سرقة أغطية البالوعات في مصر التي تعاني منها العديد من المحافظات، وتتسبب في إزهاق العديد من أرواح المواطنين، مع شيوع المسئولية من أجل أن يتحملها أحد نتيجة هذه الكوارث خاصة أنها متشعبة بين العديد من الجهات ممثلة في الوحدات المحلية بوزارة التنمية المحلية، وأيضا شركات الصرف والمياه بوزارة الإسكان، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، سبق أن تابعت هذا الملف نتيجة العديد من الحالات التي حدثت فيها كوارث مماثلة لحادثة الطالبية، حيث إحداها في السويس، وأخري بمحافظة قنا وأخري بالبحيرة، حتى تحول الأمر لظاهرة منتشرة بالعديد من المحافظات ورؤي ضرورة أن تكون هناك خطة شاملة من قبل الجهات المعنية للحكومة من أجل مواجهتها بشكل حاسم علي أرض الواقع علي أن يكون من ضمنها تغير الكود لهذه الأغطية أي تصنيعها من مواد تكون غير مطمع للعصابات التي تقوم بسرقتها.النائب محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بالجيزة، تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن هذه الكارثة وانتشار سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في محافظة الجيزة ووفاة أطفال نتيجة السقوط فيها، والتى كانت محطتها الأخيرة في وفاة طفل فى الرابعة من عمره، عقب سقوطه فى بيارة صرف صحى أمام نادى الطالبية المتفرع من شارع الهرم قائلا:" حادث مأساوي دون أدني مسؤولية من أحد وإهمال الجهات المعنية".وأكد أن الحادثة ليست الأولى من نوعها في محافظة الجيزة خاصة وباقي محافظات الجمهورية، والتي يتسبب فيها انعدام المتابعة من قبل المحليات على الصرف الصحي والبالوعات المفتوحة، موضحا بأنه في الحالة الأخيرة سقط الطفل في بالوعة صرف صحي، أثناء مروره أمام نادى الطالبية، بمنطقة العمرانية، وتبين بعد ذلك أن أحد اللصوص سرق غطاء البيارة قبل الواقعة بساعات، وفق تحريات المباحث، مؤكدا أن ذلك جريمة ولا بد أن يحاسب المتسبب فيها.ولفت إلي أن هذه الظاهرة ليست في محافظة الجيزة فقط، وإنما بمختلف المحافظات وهو الأمر الذي يتطلب خطة حكومية شاملة من الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة بشكل حاسم، وعدم التعامل معها بأي نوع من الاستهانة، مؤكدًا أن إزهاق أرواح المواطنين بهذه السهولة أمر غير مقبول مهما كانت التحديات.من ناحيته قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن هذه الظاهرة أصبحت تمثل كارثة بحق المواطن المصري، ولا بد من رؤية فاعلة حكومية من أجل مواجهتها بشكل حاسم حفاظا علي أرواح المواطنين التي تزهق بهذه السهولة نتيجة إهمال موظف أو تراخي أخر عن القيام بدوره.جاء ذلك في حديثها لـ"صدي البلد"، مؤكدة أن هذه الظاهرة تمثل جريمة في حق المواطنين بسبب الإهمال من جانب المسؤولين سواء في الوحدات المحلية أو شركات المياه والصرف، مشيرة إلي أن الرقابة غائبة علي هؤلاء المسئولين الذين لا يقومون بالدور المنوط بها، ويتسبب إهمالهم في زهق أرواح المواطنين.وتابعت قائلة إن ما حدث ويحدث للمواطنين والأطفال جراء السقوط في البلاعات ومن ثم الوفاه تعد جرائم قتل ومن ثم يجب محاسبة المقصر بشأنها مهما كان قائلة:" دى جريمة قتل ويجب القصاص من المهملين المسالة لازم لها عقاب صارم".من جانبه قال النائب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سبق للجنة أن تابعت هذا الملف علي مدار الفترات الماضية نتيجة حوادث سابقة كانت في محافظة السويس والبحيرة وقنا، وراح فيها ضحايا من أبنائنا وأهالينا، ومن ثم رؤي أن الإشكالية لهذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات علي مستوي التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية.وأكد السجيني في حديثه لـ"صدي البلد"، أن اللجنة رأت ضرورة أن يتم التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل علي تغير كود أغطية البلاعات من كونها ظهر وحديد إلي أغطية مصنعة من مواد أخري لا تكون مطمع للعصابات التي تقوم بسرقتها، حيث التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخري التي تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع للعصابات قائلا:" تغير كود أغطية البلاعات لمواد أخري تجعلها غير مطمع للعصابات".وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن يتم تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية علي آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولي الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء لها حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد علي أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفأة في هذا الإطار.كما أكد السجينى أن تفعيل هذه الخطة خاصة تغير الكود من شأنه أن يؤد المشكلة من أساسها، حرصا علي أرواح المواطنين التى تزهق بهذه الصورة غير المقبولة، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع تنفيذ هذه الخطة مع الحكومة خاصة أنها توصيات ملزمة من البرلمان بهذا الصدد، وذلك في انطلاق دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب المقرر له الانطلاق في أكتوبر المقبل.