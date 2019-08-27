رئيس البرازيل يطالب ماكرون بسحب إهاناته قبل المساعدة في حرائق الأمازون

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل منذ قليل بأن الرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو" طالب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بسحب "إهاناته" قبل بحث مسألة مساعدة مجموعة السبع للبرازيل في مواجهة حرائق الامازون.



كانت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حرائق غابات الأمازون في البرازيل أثارت تنديدا واسعا من قبل مسؤولين برازيليين، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد الأمريكي اللاتيني بالمنشورات المهاجمة لماكرون.



ووجه وزير التعليم البرازيلي أبراهام الاثنين سيلا من الإهانات إلى ماكرون، واصفا إياه "بالانتهازي الأبله والأحمق". وتشهد العلاقات بين فرنسا والبرازيل فتورا كبيرا منذ وصول بولسونارو المنتمي إلى اليمين المتطرف إلى سدة الحكم مطلع العام الجاري.



وسنوافيكم التفاصيل...