بدعة جديدة تثير الجدل على الفيسبوك.. الجيم الإسلامي بين مؤيد ومعارض

حالة غريبة من الجدل سادت عبر وسائل التواصل الإجتماعي بين مؤيد ومعارض للفكرة، إلا أنها حقيقة على أرض الواقع وتم تنفيذها وهي الجيم الإسلامي الفكرة التي أثارت الأسئلة بين الرواد "يعني إيه الكلام ده؟" .



قامت مجموعة من الفتيات في محافظة بورسعيد في مصر بتنفيذ فكرة الجيم الإسلامي في مصر، لإتاحة مكان للمنتقبات والمحجبات للتريض وبأسعار متوسطة لجذب الجمهور كله بجميع فئاته.



قالت صاحبة الفكرة إن الفكرة جذبت انتباه الكثيرين المحجبات والمنقبات والسيدات بشكل عام من جميع الفئات العمرية؛ لأن الفكرة تتمتع بالجرأة والغرابة؛ لأن المكان به "زومبا ورقص شرقي" و"تمارين دون أغاني"، نسعى إلى إرضاء جميع الأذواق.



وأثارت تصريحات صاحبة الفكرة تعليقات رواد التواصل الاجتماعي على فكرة اليوجا بالاستغفار بدل من الأغاني الهادئة، حيث أنها قالت "اليوجا على صوت التسابيح والاستغفار تعطي ضعف الطاقة الإيجابية التي تعطيها الأغاني"، ذلك التعليق الذي تداوله الرواد على صفحاتهم الخاصة على "فيس بوك" متعجبين من تلك الطريقة التي لم يسمعوا عنها من قبل.



أما عن آراء المتابعين فكانت بين مؤيدة للفكرة، ومتعجبين من جرأة تلك المجموعة في تنفيذها، والبعض الآخر يرى أنها متاجرة بالدين وموضحين أن الاستغفار مهم والدين بشكل عام هام جدا ولكن لا داعي للزج باسم الدين في ترويج أي فكرة فإن لم يتم الزج بكلمة "الإسلامي" بجانب جيم لن تحدث تلك الضجة.

