ماذا أفعل لكي أرى النبي صلى الله عليه وسلم.. فيديو



ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ، من سائل يقول " ماذا أفعل لكي أرى النبي صلى الله عليه وسلم".



أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، كثرة الصلاة على النبي حتى يتعلق قلبك بمحبته وبصحابته فتراه بمشيئة لله في المنام .



وأضاف: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي.. متفق على صحته.



هذا الحديث الصحيح، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، وأن من رآه في النوم على صورته المعروفة فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، .

