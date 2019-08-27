شاهد.. سامح حسين ينشر صورة تجمعه بـ سهر الصايغ من مسرحية المتفائل

نشر الفنان سامح حسين صورة تجمعة بالفنانة سهر الصايغ من مسرحية المتفائل من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



ولاقت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "بحبكوا جدا - ايه الجمال دة - ربنا يحميكوا".



تدور أحداث مسرحية المتفائل في إطار من الكوميديا الاجتماعية، والقصة مأخوذة عن مسرحية الشاعر الفرنسي "فولتير"، وتم تمصيرها بما يناسب الزمان والمكان، لتصبح أكثر اتساقًا من وقائع ومتغيرات الحياة الاجتماعية بمصر.



مسرحية "المتفائل"، ‎إعداد وإخراج إسلام إمام، أشعار طارق علي، والألحان هشام جبر، وتصميم الاستعراضات والدراما الحركية ضياء شفي.