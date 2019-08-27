نجم البرازيل يطالب برشلونة بسرعة إنهاء التعاقد مع نيمار

طالب البرازيلي ريفالدو مهاجم برشلونة السابق إدارة النادي الكتالوني بضرورة حسم صفقة مواطنه نيمار دي سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر ريفالدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا : كلنا نعرف ما حدث لنيمار الفترة السابقة وخروجه من برشلونة كان خطأ كبيرا، والان هو يرغب في العودة للكتالوني.



وأضاف ربما مجلس ادارة برشلونة لن يترك نيمار ينتقل لأي فريق آخر الفترة الحالية، وأتمنى أن يتم حسم الصفقة، ويعود نيمار للقلعة الكتالونية، حيث لم يكن عليه أن يغادر أبدا ".



وكان ارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى ناد آخر غير باريس سان جيرمان بسبب عدم راحته في الفريق الحالي ورغبته القوية في العودة إلى برشلونة.



جدير بالذكر أن نيمار انتقل الى صفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو .