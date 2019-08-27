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رياضة

ضياء السيد يكشف فضل الراحل محمود الجوهرى في تألق محمد صلاح

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:03 م
محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير
أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق أن المنتخب الأول محظوظ بـ وجود عدد من النجوم العالميين أمثال محمد صلاح و محمد النني و أحمد حجازي.

وأضاف في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن وجود عدد كبير من النجوم داخل المنتخب الأول كان مشروع خطط له محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب السابق منذ زمن بعيد.

وتابع، أن التخطيط لوجود نجوم في المنتخب يبدأ من منتخبات الناشئين و المنتخب الأوليمبي، مشددا أنه عندما انضم محمد صلاح و النني للمنتخب الأول كانا على دراية بـ نظام اللعب في المنتخبات لخوضهم العديد من المباريات بمنتخبات الناشئين.

وأكمل: أن يجب وجود خطة و نظام عمل ممنهج لـ الحفاظ على اكتشاف المواهب في سن صغيرة وتطويرها بشكل يفيد المنتخب الأول وفرق الدوري الممتاز.

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