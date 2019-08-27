حسام البدرى يقترب من تدريب منتخب مصر

أصبح اختيار الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر هو الشغل الشاغل للمسئولين عن الرياضة في مصر، لاسيما اللجنة المؤقتة التي تدير الجبلاية، حيث إنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن المدير الفني الجديد للفراعنة وجهازه المعاون خلال الفترة المقبلة.



ورغم أن اتحاد الكرة أصدر بيان أكد خلاله، أنه لن يتم حسم اسم المدير الفني في اجتماع الغد، إلا أن بعض المصادر أكدت أن حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي اقترب بشكل كبير من تولي مسئولية المدير الفني للمنتخب بعدما رجحت كفته على العديد من المدربين المصريين، كونه قاد الفريق الأحمر لتحقيق العديد من الانتصارات والبطولات على الصعيد المحلي والدولي، وبما يمتلكه من شخصية قوية قادرة على ترويض النجوم في الوقت الذي يحتاج فيه المنتخب لمدير فني ذو شخصية قوية، ويتخذ قرارات حاسمة في ضوء حالة الانفلات التي صاحبت معسكر الفراعنة خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، حيث إن البدري بعيدا عن كونه مديرا فنيا قادر على النجاح، فإنه سبق له العمل كمدير للكرة بالأهلي وهو ما أضفى على شخصيته مزيدا من القوة.



ورجحت كفة البدري على العديد من المدربين المصريين على رأسهم حسن شحاتة الذي قاد الفراعنة لتحقيق الثلاثية التاريخية لبطولة الأمم الأفريقية لكن كبر سن المعلم وابتعاده عن التدريب منذ فترة طويلة وتغير معطيات الزمن كانت أمور سلبية لم تكن في صالحه.



ونافس حسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة على هذا المنصب لكن عدم نجاحه مع الزمالك وصدامه المستمر مع النجوم وإدارات الأندية جعل هناك حالة تخوف من إسناد الأمر له خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من الهدوء وليس إشتعال الأوضاع بين الجميع أما إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي فكان أحد الخيارات المطروحة لكن فشله في تجربته الجماهيرية الوحيدة مع الزمالك قلل من فرصه كثيرا ونفس الامر بالنسبة لاحمد حسام ميدو الذي لم يحقق أي نجاح مع الزمالك أو الإسماعيلي او دجلة.

