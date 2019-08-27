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فن

بعد ثلاث دقات.. أبو يتصدر يوتيوب بأغنية عيش يا قلبي.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:56 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
تصدر الفنان "أبو" لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب باغنيته الجديدة "عيش يا قلبي" التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد.

وحقق كليب عيش يا قلبي 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بينما حققت انتشارا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فاليرا ابو شقرا ملكة جمال لبنان السابقة موديل في الكليب مع الفنان الكبير رفيق على أحمد.

الأغنية من كلمات أبو ومحمد سرحان وتوزيع مينو.

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