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فن

أصالة تنشر فيديو لأغنيتها الجديدة حيطة سد.. والجماهير: الأفضل فى الألبوم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:56 م
اصالة
اصالة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة أصالة فيديو له من أغنيتها حيطة سد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ". 

وعلقت أصالة على الفيديو قائلة " بنبعد .. اﺣﺳن ﻣﺎاﻧﺎ واﻧﺗﺎ ﺑﻧﻌﻧد .. واﺻﻠﯾن ﺣﯾطﮫ ﺳد وﻗﻔﻠت .. ﺟرﺑﻧﺎ ﺣﻠول اﻟﻘرب وﻣﻘدرﻧﺎش.

استمعوا إلى جديدي أغنية #حيطة_سد من ألبوم #في_قربك الآن على قناتي الرسمية على يوتيوب من اللينك في البايو .


وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:


عظيمة يا صولا - افضل اغنية فى الالبوم - الله عليكى.

وتخوض أصالة نصري، لأول مرة، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق 2"، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2019.

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

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