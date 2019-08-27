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أخبار العالم

حزب الله يستعد لضربة حاسمة ضد إسرائيل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:49 م
حزب الله
حزب الله
رويترز
أكد مصدران مقربان من حزب الله، اللبناني أن التنظيم يجهز "لضربة مدروسة وحاسمة" ضد دولة الإحتلال الإسرائيلي بحيث إنها لا تؤدي إلى حرب.

ووفقا لما نشرته رويترز الأمريكية، أكد المصدران المقربان أن تلك الضربة سوف تأتي كرد فعل على الإنتهاكات الإسرائيلية التي قامت بها طائرات مسيرة في بيروت.

وشدد المصدران المقربان من الحزب أن الضربة ستكون مدروسة بحيث لا تؤدي إلي حرب.

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