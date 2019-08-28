فيديو جراف | 5 خطوات تحميك من استبعاد بطاقة التموين

يواصل موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg تلقي تظلمات المستبعدين من منظومة البطاقات التموينية ضمن المرحلة الرابعة، فى موعد أقصاه غدا، الأربعاء، 28 أغسطس 2019.



وننشر خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية.



وخلال هذا الفيديو جراف نتعرف على 5 خطوات لتقديم التظلم حتى لايتم استبعاد بطاقة التموين أو الغائها .



