وهبت حياتي له ومتعتي الوحيدة.. حقيقة اعتزال إلهام شاهين للفن

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن فكرة الاعتزال لم تراودها طوال مشوارها الفني وقالت في تصريح خاص: "لقد وهبت حياتي للفن، فلا يمكن أن اعتزل لأنني لا أجد متعتي الوحيدة سوى به".



وكانت الفنانة إلهام شاهين تعاقدت بشكل رسمي على المشاركة في بطولة فيلم أهل العيب ومن المقرر أن يشاركها البطولة منة شلبي.



وأضافت إلهام شاهين لـ صدى البلد، أنه لم يتم الاستقرار على موعد تصوير الفيلم حتى الآن، إلا أنها متحمسة بشكل كبير لهذا العمل.



كان فيلم أهل العيب شهد اعتذار يسرا ومن قبلها غادة عبد الرازق.



يذكر أن فيلم يوم للستات هو آخر عمل سينمائي شاركت إلهام شاهين في بطولته وتعاون معها نخبة كبيرة من النجوم منهم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وناهد السباعي.