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ثقافة

المعالجة الأدبية للمشكلات الاجتماعية فى ندوة باتحاد كتاب مصر.. بعد غد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:17 م
صدى البلد
طارق موسى
تقيم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، ندوة حول "المعالجة الأدبية للمشكلات الاجتماعية"، والتى تنظمها لجنة الشباب برئاسة الكاتب شريف العجوز.

وتعقد الندوة مساء الخميس، 29 أغسطس الحالى، فى تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر الاتحاد بالزمالك.

وتتناول الندوة، معالجة قضايا الأسرة من خلال الإبداع، إلى جانب وضع الحلول الجذرية لكل المشاكل التى تواجه المجتمع، وذلك بمشاركة الإعلامية هنا أحمد، وهبة ياسر خبيرة التنمية البشرية، والمحامية يارا أحمد.

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