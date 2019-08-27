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خناقة حريمي داخل بار.. شاهد ماذا حدث

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:23 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة اندلاع مشاجرة بين سيدة في متوسط عمرها، ومجموعة من السيدات حيث تبادلت فيها السب واللكم وإلقاء الأكواب داخل بار اسكتلندي.

ويمكن رؤية عبر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، إحدى السيدات تنتقد الأخرى في حين إحداهن تصرخ بصوت عال وغاضب في بار بمدينة نورث لاناركشاير، التابعة للمجلس الاسكتلندي.

ويبين الفيديو السيدة وهي تلقى مشروبها الكحولي في وجه السيدة التي تجلس معها، لتدخلا في عراك عنيف حاول المتواجدين فضه.

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