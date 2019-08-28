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ديني

تعرف على كيفية أداء سجود السهو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:55 ص
سجود السهو
سجود السهو
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو قد يكون عن زيادة زادها المسلم في الصلاة أو نقص فى الركعات، لافتا إلى أن على المسلم إذا نقص ركعة فعليه الإتيان أولاً بالركعة الناقصة ثم سجود السهو. 

وأضاف "عويضة" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ذات مرة ووقع في نقص حيث صلى ركعتين فقط في صلاة كانت رباعية، وكان خلفه كبار الصحابة، ثم قام رجل يدعى "ذي اليدين" وقال للنبي "يا رسول الله أكثرت في الصلاة أم نسيت" ثم رد عليه الحبيب قائلاً: "لا ما أكثرت ومانسيت"، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم "أحق ماقال ذي اليدين؟".

وتابع أمين الفتوى، وعندما أكد الصحابة قول ذي اليدين، قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة على الفور وصلى وكبر وأتى بالركعتين ثم سجد للسهو. 

وأشار "عويضة" إلى أن الإمام قد يسهو في صلاته فعلى المأموم أمرين في هذه الحالة، الأول هو أن يفارق الإمام ويخالفه ثم يكمل الصلاة ويسجد للسهو، الأمر الثاني هو أن يظل جالسا حتى يأتي الإمام بالركعة ويجلس للتشهد فيقول المأموم معه ثم سجود السهو ورد السلام مع الإمام.

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