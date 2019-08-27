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حوادث

تخلص من منافسه.. مصرع تاجر مخدرات في مطاردة مع الشرطة في الإسكندرية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:26 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
لقي تاجر مخدرات مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة بالإسكندرية، أثناء مداهمة مكان اختبائه لضبطه، وكان متهما بقتل منافس له في تجارة الصنف بقرية ميت العطار التابعة لمركز بنها.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وقتيل واشتعال النيران في منزل بقرية ميت العطار وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها وتمت السيطرة على الموقف.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن مشاجرة نشبت بين طرف أول "فتحي.ح.ط" مسجل شقي خطر مخدرات وطرف ثان "محمد .أ.ج"، لقي مصرعه إثر طلق ناري بعد ما تشاجر الطرفان بسبب خلافات على تجارة المخدرات والزبائن.

وعقب إطلاق النار حضر أهالي الطرف الثاني " القتيل "، وأطلقوا أعيرة نارية بكثافة وأشعلوا النيران بمنزل الطرف الأول وأسرته ثأرا للمجني عليه، وفرضت أجهزة الأمن سيطرتها على الوضع.

وقامت بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية، باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

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