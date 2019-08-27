قطعت إصبعها.. أم هاوية لمقاطع تيك توك تصدم أولادها.. فيديو

بعد انتشار ظاهرة تصوير فيديوهات الـ tik tok و تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشهرة، يسعى الكثيرون لتصوير مقاطع أكثر غرابة لحصول على نسبة مشاهدة أكبر.



حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن إحدى الأمهات في بريطانيا قامت بتصوير مقطع فيديو من خلال تطبيق تيك توك حيث ظهرت من خلاله وكأنها تقطع إصبعها من خلال خدعة بسيطة.



قامت الأم بنحت قطعة من الجزر على شكل الإصبع، وبعدها قامت بوضع محلول أحمر غطت به إصبعها وقطعة الجزر وصرخت بصوت عال على أولادها قائلة "قطع إصبعي".



حضر أطفالها فورا إلى المطبخ لنجدتها، ولكنها فاجأتهم أنها كانت تمزح معهم من خلال تطبيق تيك توك.







