وزيرة الخارجية الكندية تتوجه إلى كوبا غدا لمناقشة الأزمة الفنزويلية



ويعد هذا الاجتماع الثالث هذا العام بين الوزيرة ونظيرها الكوبي برونو إدواردو رودريجيز باريلا. وستتركز المحادثات بين الثنائي حول الأزمة في فنزويلا وإمكانية قيام كوبا بدور إيجابي نحو حل سلمي.



وقالت الوزيرة الكندية "هناك إجماع دولي حول الحاجة إلى انتقال سلمي في فنزويلا ينتج عنه انتخابات حرة ونزيهة والعودة إلى الديمقراطية، وتتمتع كندا بعلاقات طويلة الأمد مع كوبا، وستسمح لنا زيارة هذا الأسبوع بالبناء على المحادثات السابقة التي عقدت في هافانا وتورونتو".



كما سيناقش الوزيران أيضا قرار الولايات المتحدة بإنهاء تعليق المادة الثالثة من قانون هيلمز بيرتون، الذي ينص على حق أي مواطن أمريكي مقاضاة الشركات الأجنبية التي تستثمر أموالا في كوبا تتعلق بعقارات يشتبه في أنها كانت مملوكة لمواطنين أميركيين قبل ثورة كاسترو.



تتوجه وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، يوم غد /الأربعاء/، إلى كوبا في زيارة عمل لمناقشة تطورات الأزمة في فنزويلا.