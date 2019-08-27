جهود وطنية متواصلة.. لجان تلقى رغبات أبناء النوبة من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان تصنع المستحيل.. و55% إجمالي المتقدمين بواقع 6350 رغبة.. و4 رغبات أمام المتقدم.. صور

لجان تلقى رغبات تعويضات أبناء النوبة من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان

جهود وطنية متواصلة بذلتها لجان تلقى رغبات التعويضات

55 % إجمالي الذين تقدموا للجان تلقى الرغبات بواقع 6350 متقدما

4 رغبات أمام المتقدم تشمل مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد

حصيلة الجهود

تسهيلات حكومية

توجيهات رئاسية

عمل اللجان

مرحلة ثانية

إشادة وشكر

شهدت لجان تلقى رغبات تعويضات أبناء النوبة بأسوان، الذين لم يسبق تعويضهم خلال الفترة الماضية من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، على مدار نحو شهرين، سلسلة عمل وجهود وطنية متواصلة في الفترة من 25 يونيو الماضى وحتى 20 أغسطس الماضى.وفى هذا الصدد يستعرض "صدى البلد" حصيلة هذه الجهود الجادة والفعالة حيث أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب عن وصول عدد المتقدمين إلى 6350 متقدما من إجمالى المستحقين 11 ألفا و 716 مستحقا وذلك بنسبة 55 %، وكانت هناك 4 رغبات أمام المتقدم تشمل مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد.وأوضح وزير شئون مجلس النواب أن إجمالي عدد المتقدمين للحصول على التعويضات السكنية وصل إلى 1640 منهم 1317 رغباتهم تعويض نقدى و 264 وحدات سكنية داخل وخارج أسوان و 59 خطة مستقبلية، بينما وصل عدد المتقدمين فى التعويضات الزراعية إلى 2573 مواطنا منهم 423 كانت رغباتهم تعويض نقدى و2150 أراضى زراعية بمنطقتى خور قندى ووادى الأمل، بالإضافة إلى 24 خطة مستقبلية، وأخيرًا بالنسبة لتقنين المساكن لمتضررى خزان أسوان وصل عدد المتقدمين إلى 2196 متقدما.وأشاد بالجهود المتواصلة التى قام بتنفيذها على أرض الواقع المسئولين بالمحافظة برئاسة اللواء أحمد إبراهيم وشهدت متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حيث ترجع كل هذه الجهود إلى الاستعداد والتجهيز الجيد المسبق من كافة الأجهزة لتظهر هذه الصورة الحضارية من آلية ومنظومة عمل متكاملة تتوافر فيها كافة أسباب النجاح نظرًا لجدية الحكومة فى تسليم التعويضات بعد مرور عقود بفضل توجيهات القيادة السياسية.أكد وزير شئون مجلس النواب أنه لتقديم المزيد من التسهيلات أمام المواطنين للإدلاء برغباتهم بكل حرية وشفافية فى أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم ونتيجة لزيادة الإقبال على لجان التعويضات تم مد فترة تلقى الرغبات أكثر من مرة لتصل إلى نحو شهرين إستجابة لمطالب أهلنا من أبناء النوبة.وأضاف أن هناك مجموعة عمل برئاسة المستشار ضياء عابد مستشار وزارة شئون مجلس النواب تتولى حاليًا تنفيذ الرغبات وتسكين الأسماء وفقًا للأربع رغبات فى أماكنهم لاستخراج العقود لها على حسب رغبة كل مستحق، منوها بأنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى 5 سبتمبر ليعقب ذلك إعلان الأسماء النهائية للمستحقين فى 6 سبتمبر القادم.وتابع بأنه سوف يعقب ذلك عمل لجنة التظلمات لمدة 5 أيام وهي لجنة تضم جميعها كوكبة من المستشارين وذلك تمهيدًا لعودة الحقوق لأهلها من خلال إحتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها، وبالنسبة للأراضى التى سيتم تمليكها لمتضررى خزان أسوان يوجد من بينها أراضى طرح النهر حيث سيتم إعطائها للمقيمين عليها بنظام حق الانتفاع إلى الأبد، لاسيما أن القانون لا يجيز لمثل هذه الأراضي تمليكها حيث يحق للمنتفع كما لو كان مالك أن يورثها ويستغلها فى البيع والشراء والتأجير والتوسع الرأسى ولا نية لإستردادها على الإطلاق.أوضح اللواء أحمد إبراهيم أن التسهيلات والتيسيرات المقدمة من خلال لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة تعكس حرص الحكومة على الوفاء بهذه الحقوق على الوجه الأكمل، كما أنها جاءت لترجمة ما قامت به لجنة وزارة العدل من حصر للمستحقين من أجل استكمال حصولهم على التعويضات بهذا الشكل المثالى.وأشار إلى أن المحافظة سخرت جميع إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية على أعلى مستوى أمام المستحقين للتعويضات من أجل إبداء رغباتهم حيث تم تكليف اللجان بالعمل خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، علاوة على مد فترة تلقى الرغبات أكثر من مرة بدأت من 25 يونيو وحتى 15 يوليو، ثم من 16 يوليو حتى 31 يوليو، وأخيرًا من أول أغسطس إلى 20 أغسطس، مع متابعة عملها من خلال لجان قامت بالمرور الميدانى عليها من قبل المسئولين بالمحافظة.تضم لجان تلقى الرغبات 16 لجنة للتعويضات الزراعية و10 لجان للتعويضات السكنية و5 لجان لتقنين الأراضى بإجمالى 32 لجنة موزعة على مستوى المحافظة، ويعمل بها 129 موظفًا منذ فتح باب قبول الرغبات.أشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أنه من المقترح أن يتم فتح الباب لمرحلة ثانية عقب الانتهاء من تسليم المرحلة الحالية حتى يتسنى حصول كافة المستحقين على حقوقهم التى أقرتها الدولة بالشكل المطلوب.وفى نفس السياق وجه النائب ياسين عبد الصبور شكره لرئيس الجمهورية والحكومة والمحافظة على ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين سواء من لجان الحصر أو لجان تلقى رغبات تعويضات النوبيين وهو الذى يؤكد على جدية وصدق الدولة فى تلبية هذه الحقوق.ولفت إلى أهمية تلافى أى سلبيات شهدتها هذه المرحلة فى المرحلة التالية ومنها توفير أكثر من منفذ لهيئة المساحة المصرية فى القاهرة وأسوان لإنهاء إجراءات مستندات الملكية.يذكر أن المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة يصل عددهم إلى 11 ألفا و 716 مستحقًا منهم 3851 مستحقا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقين للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألفا عن المسكن.