ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تنافس بقوة في اليوم الأول بمنافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الإفريقية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:55 م
منافسات القوس والسهم
منافسات القوس والسهم
عمرو الحلوانى

انطلقت اليوم تصفيات القوس والسهم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدينة الرباط بالمغرب.

تصدر لاعبو مصر منافسات اليوم الأول التي تقام في مجمع مولاي رشيد.

في تصفيات السيدات تصدرت لاعبة ناميبيا صاحبة برونزيه اولمبياد الشباب و جائت ريم منصور الثانية وميرا الشماع الثالثه وامل اسماعيل الرابعة.

في منافسات الرجال تصدر يوسف طلبه الاول وشريف اشرف الثالث وبهاء علي السادس.

في الترتيب العام فرق مصر في الترتيب الأول حيث تستأنف باقي المنافسات غدا ، وتستمر التصفيات بنظام تجميع النقاط للوصل لمرحلة خروج المغلوب والنهائيات.

يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ، ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجاز جديد لمنتخب القوس والسهم في بطولة سويسرا.. تفاصيل

ملوك الذهب.. مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الإفريقية

دارين حجازي تتوج بفضية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

عبد الخالق البنا يحقق فضية التجديف في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

اليوم.. بعثة السباحة تواصل تألقها في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

هداية ملاك تتوج بذهبية التايكوندو بدورة الألعاب الأفريقية

ترشيحاتنا

أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

قبل مواجهة المغرب .. إعفاء جمال بلماضي من منصبه

بـ بدلة كلاسيك اوف شولدر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فعلا عالة على المجتمع.. ريهام سعيد تنشر فيديو جديدا عن أصحاب الوزن الزائد

نجم الأهلى السابق يفتح النار على مجلس إدارة النادى لهذا السبب

مصرع طالب ثانوي غرقا في حمام سباحة بمنتجع سياحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس

فستان قصير وكعب.. إنجى المقدم تستعرض أناقتها بإطلالة مثيرة