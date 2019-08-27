مصر تنافس بقوة في اليوم الأول بمنافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الإفريقية



انطلقت اليوم تصفيات القوس والسهم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدينة الرباط بالمغرب.



تصدر لاعبو مصر منافسات اليوم الأول التي تقام في مجمع مولاي رشيد.



في تصفيات السيدات تصدرت لاعبة ناميبيا صاحبة برونزيه اولمبياد الشباب و جائت ريم منصور الثانية وميرا الشماع الثالثه وامل اسماعيل الرابعة.



في منافسات الرجال تصدر يوسف طلبه الاول وشريف اشرف الثالث وبهاء علي السادس.



في الترتيب العام فرق مصر في الترتيب الأول حيث تستأنف باقي المنافسات غدا ، وتستمر التصفيات بنظام تجميع النقاط للوصل لمرحلة خروج المغلوب والنهائيات.



يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ، ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.



