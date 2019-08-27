على معلول يعلن عن الحساب الرسمي لـ نجم الأهلي الجديد

أعلن على معلول نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عن الحساب الرسمي لـ نجم الفريق الجديد اليو ديانج عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام ".



ونشر على معلول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صوره تجمعه بـ نجم الفريق الجديد و علق : " هذا هو الحساب الرسمي لـalioudieng "



ويستعد فريق الأهلي لاستئناف التدريبات مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، فى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتقام مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، أحد أيام 13و 14 و 15 سبتمبر المقبل وتقام مباراة الذهاب فى غينيا الاستوائية قبل إقامة مباراة العودة في مصر أحد أيام 27 و 28 و 29 في استاد برج العرب.