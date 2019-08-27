محافظ المنوفية يوجه بتصعيد الكفاءات والدفع بالقيادات الشبابية

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وسكرتيري عموم ونواب رؤساء المراكز لشئون القري والمدينة ورؤساء وسكرتيري الوحدات القروية بنطاق المحافظة وموظفي الديوان العام بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم.



جاء ذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمستشار القانونى بالمحافظة.



في مستهل اللقاء قدم محافظ المنوفية التهنئة للجميع بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد ، داعيًا المولى عزوجل أن يعيده علينا وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وأكد المحافظ علي ضرورة تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها ، موجهًا رؤساء مراكز المدن بتصعيد الكفاءات من الشباب للإرتقاء بمنظومة العمل وإتباع مبدأ الثوا ب والعقاب، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات حفاظًا على الصالح العام.



وطالب محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن بالنزول الميدانى للشارع والتواصل المستمر مع المواطنين للإستماع إلى مطالبهم لمواجهة المشكلات وتذليل كافة الإمكانيات المتاحة للعمل على حلها ، مؤكدًا علي أنهم بمثابة حجر الأساس فى التواصل بين الحكومة والمواطن .



كما شدد بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بشكل أفضل والبعد عن النمطية والإخلاص فى العمل وتحقيق الإنضباط والإلتزام داخل كافة أحياء ومدن المحافظة.



وفى ذات السياق أصدر المحافظ توجيهاته للسكرتير العام بوضع خطة عمل متكاملة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للمرور اليومى على جميع القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لضبط جميع المخالفات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام وحفاظًا على حقوق المواطنين.



وخلال الإجتماع أدار محافظ المنوفية لقاءً حواريًا مفتوحًا مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية إستمع من خلاله لجميع المشاكل والمعوقات التى تواجههم خلال تأديتهم مهام عملهم وبحث سبل التغلب عليها ،موجها جميع العاملين بالجهاز التنفيذى للمحافظة بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات للجمهور بالشكل والأسلوب الذي يناسبهم وبالسرعة والدقة المطلوبة .



