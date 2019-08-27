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رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يبحث فرص الاستثمار السنغافوري بالمنطقة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:40 م
رئيس الهيئة الإقتصادية
رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس وسفير سنغافورة
محمود نوفل
التقى السفير بريمجت سداسفيان، سفير سنغافورة بالقاهرة، يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد ظهر اليوم وذلك لبحث سبل التعاون بين الهيئة ودولة سنغافورة وكذا فرص الاستثمار السنغافورية في المنطقة.

وقال السفير السنغافوري في تصريحات صحفية له : لأكثر من قرن ، كانت قناة السويس بوابة حيوية للتجارة الدولية "، لافتا إلى رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة قد حدد أولوياته التي تشمل العمل عن كثب مع المستثمرين.

وأوضح أن الدولة المصرية منذ العام 2014 عملت علي النهوض بقناة السويس وتطويرها لخدمة الملاحة العالمية، حيث قامت بتوسيع قناة السويس، بالإضافة إلي إنشاء المنطقة الاقتصادية للهيئة SCZone.

وأتم السفير بريمجت سداسفيان تصريحاته قائلا : يتمتع المهندس يحيي زكي بخبرة تزيد عن 40 عامًا في القطاع الخاص ونتطلع إلى العمل معه ومع وفريقه ونتمنى لهم كل التوفيق".

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