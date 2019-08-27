جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى في بطولة بلاك بول للإسكواش

تنتهى غدا الاربعاء فعاليات بطولة بلاك بول للاسكواش التى استمرت لمدة 6 ايام شارك خلالها 1337 لاعبا مقسمين على 46 ناديا .



وتبدأ فعاليات اليوم الاخير بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة على ان يبدأ حفل تسليم الجوائز للفائزين من الساعة السادسة والنصف.



ووجه محمد رائف، الرئيس التنفيذى لنادى بلاك بول، الدعوة لعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش لحضور فعاليات حفل الختام.



وقرر مسؤولو نادى بلاك بول منح اصحاب المراكز الاولى جوائز مالية لعمومى رجال وسيدات تقديرا لجهودهم خلال البطولة.





