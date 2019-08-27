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رياضة

جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى في بطولة بلاك بول للإسكواش

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:43 م
بطولة بلاك بول للاسكواش
بطولة بلاك بول للاسكواش
يسرى غازى
تنتهى غدا الاربعاء فعاليات بطولة بلاك بول للاسكواش التى استمرت لمدة 6 ايام شارك خلالها 1337 لاعبا مقسمين على 46 ناديا .

وتبدأ فعاليات اليوم الاخير بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة على ان يبدأ حفل تسليم الجوائز للفائزين من الساعة السادسة والنصف.

ووجه محمد رائف، الرئيس التنفيذى لنادى بلاك بول، الدعوة لعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش لحضور فعاليات حفل الختام.

وقرر مسؤولو نادى بلاك بول منح اصحاب المراكز الاولى جوائز مالية لعمومى رجال وسيدات تقديرا لجهودهم خلال البطولة.


جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى في بطولة بلاك بول للإسكواش
جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى في بطولة بلاك بول للإسكواش

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