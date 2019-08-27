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قبل المدارس .. تعرفى على طريقة عمل عجينة الساندوتشات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:12 م
طريقة عمل عجينة الساندوتشات
طريقة عمل عجينة الساندوتشات
هاجر هانئ
مع قرب بداية العام الدراسي الجديد ودخول المدارس، تبحث الكثير من الامهات على طريقة عمل عجينة الساندوتشات، وهى الطريقة التى نقدمها لكم من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

مقادير عجينة الساندوتشات
5 كوب دقيق
100 جرام زبدة
2 ملعقة كبيرة زبدة
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة خميرة
بيضة
2 كوب ماء

طريقة تحضير عجينة الساندوتشات
* باستخدام عجان كهربائي يخلط الدقيق مع الخميرة واللبن البودرة والسكر والملح
* تضاف الزبدة والبيض ويبدأ العجن حتى يختلط تماما
* يضاف الماء ويستمر العجن حتى تصبح عجينة طرية متماسكة
* تقطع وتشكل على شكل ساندوتشات وتستخدم السكين لعمل فتحات بالعرض
* تترك لتخمر ثم تدخل فرن ساخن حتى تنضج

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