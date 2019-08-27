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أخبار العالم

لم تنقل أي شيء.. ترامب: كل ما نشره الإعلام عن قمة السبع مزيف

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:46 م
ترامب
ترامب
أحمد سيف الدين

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معقبا على فاعليات قمة السبع وتناول وسائل الإعلام الأمريكية لمشاركته فيها بصحبة زوجته ميلانيا التي كانت مادة للتقارير الإخبارية.

وأشاد ترامب برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، ووصفه بالشخصية العظيمة التي تحب بلده بشكل كبير ويعمل على خدمتها وكان له مشاركة مميزة في قمة السبع. كما أشاد ترامب بعلاقة إيطاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلي الرغم من غضب العالم بأسره من رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، بسبب تعامله مع حرائق الأمازون، إلا ان ترامب كتب على تويتر، أشاد به وقال إنه يقوم بعمل رائع في بلاده وعرض دعم الولايات المتحدة للمساعدة.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة حققت نجاح كبيرا خلال مشاركتها في القمة التي عقدة في فرنسا، وأشار إلي التناول السيئ لوسائل الإعلام الأمريكية لتلك المشاركة، وشدد على أن التغطيات الإعلامية بشكل عام كانت مغيبة حيث إنها لم تنقل أي شيء مما كان موجودا في القمة، وكل ما نشرته كان مزيف.

جدير بالذكر أن ترامب وزوجته تعرضوا للعديد من الانتقادات في تقارير إعلامية واسعة النطاق، حيث نشرت صور ترامب خلال سلامه وتقبيله لرئيسة وزراء ألمانيا أنجيلا ميركل وصاحب تلك الصورة تعليقات مسيئة وساخرة.

وسخر رواد تويتر من صورة ميلانيا خلال سلامها على رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، وهو الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب العديد منهم "كل شخص يجب أن يبحث عن امرأة تنظر له كما تنظر ميلانيا لترودو"..وكتب اخر، على لسان ترودو "أنت تحاولين إغوائي وإغرائي"..ليرد على لسان ميلانيا "ألست كذلك؟!

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