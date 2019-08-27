ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السعودية تدخل جينيس بأكبر مجسم للهجن في العالم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:11 م
صدى البلد
قسم المنوعات
يبدو أن المملكة العربية السعودية على بعد سنتيمترات من تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة الأرقام القياسية العالمية جينيس، ومن حيث ستكشف عن مساء اليوم الثلاثاء عن أـكبر مجسم للهجن فى العالم.

وسيتم الكشف عن هذه التحفة الفنية العالمية فى قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، التى تقع فى غرب السعودية.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية اليوم أن «ارتفاع المجسم يبلغ نحو عشرة أمتار وعرضه يقارب خمسة أمتار، ويحوي أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ضمن المجسم، ما يجعله أكثر إبهارًا في المساء، بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمتها الفنية».

يذكر أن فريقا من موسوعة «جينيس» سيحضر للإعلان عن المجسم وتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي.

ترشيحاتنا

توب تحت الفستان.. سالي عبد السلام تستر المكشوف

بـ نظارة غريبة وبنطلون مطبوع.. دنيا بطمة تتألق في أحدث ظهور

بـ البكيني.. منة فضالي لجمهورها: إذا أصابهم الصداع فسيجعلهم قلقين أكثر من خبر وفاتك

مرتضى منصور يعلق على مطالب الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد الكرة

اسما شريف منير تشعل انستجرام فى احدث ظهور

مريم أوزيرلي تشعل إنستجرام.. بفستان أحمر رقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس

فستان قصير وكعب.. إنجى المقدم تستعرض أناقتها بإطلالة مثيرة