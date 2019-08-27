السعودية تدخل جينيس بأكبر مجسم للهجن في العالم

يبدو أن المملكة العربية السعودية على بعد سنتيمترات من تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة الأرقام القياسية العالمية جينيس، ومن حيث ستكشف عن مساء اليوم الثلاثاء عن أـكبر مجسم للهجن فى العالم.



وسيتم الكشف عن هذه التحفة الفنية العالمية فى قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف، التى تقع فى غرب السعودية.



وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية اليوم أن «ارتفاع المجسم يبلغ نحو عشرة أمتار وعرضه يقارب خمسة أمتار، ويحوي أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ضمن المجسم، ما يجعله أكثر إبهارًا في المساء، بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمتها الفنية».



يذكر أن فريقا من موسوعة «جينيس» سيحضر للإعلان عن المجسم وتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي.