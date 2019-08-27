بعد ذهبية الرماية.. أحمد قمر: ميدالية بنكهة مختلفة وزوجتى تساعدني دائما

أعرب أحمد قمر بطل منتخب مصر للرماية عن سعادته عقب حصده ذهبية مسابقة الزوحى المختلط فى الرماية، في دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.



قال قمر: "هذه الميدالية لها طعم مختلف لأننى حققتها مع زوجتى الرامية ماجى عشماوى، وهى تساندنى دائما داخل ساحة الرماية وخارجها، أتمنى تحقيق نفس الإنجاز في أولمبياد طوكيو".



ووجه أحمد قمر الشكر لوزير الشباب والرياضة، كما وجه الشكر للعميد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية وأعضاء مجلس الإدارة، كما وجه الشكر للبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى له ولفريق الفراعنة الأوليمبى الذى ينتمى له الذي قدم الدعم الكبير له على خلال الفترة الماضية.



كما وجه الشكر لروابط الرياضية على ما جهودهم لرفع مستواه بالإعداد الجيد والذى عاونه كثيرا فى تحقيق الميدالية.