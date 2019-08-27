كيف تخزن سيارتك قبل السفر لمدة طويلة؟





- إزالة الزيت المستعمل من المحرك تماما ووضع زيت تخزين بدلا عنه.



- وضع مياه لمنع الصدأ على السيارة.



- فصل سلك القطب السالب عن البطارية، وهو من الممكن أن يمحي أي محطات راديو محفوظة، لذلك يمكن أيضا وصل بطارية السيارة بأحد أطراف جهاز شحن بطارية متصل بمنفذ كهربائي منزلي، ما يوفر المستوى الأقل من الطاقة للبطارية.



- إزالة "البوجيه" من السيارة.



- إزالة الدواسات والمساحات من السيارة.



- ترك مساحة صغيرة للغاية بين زجاج السيارة تسمح بمرور الهواء داخلها لمنع وجود رائحة كريهة.



- تفريغ الوقود تماما.



- تنظيف الدوائر الكهربية بالسيارة.



- تغليفها بغطاء السيارة.







يضطر الكثيرون لتخزين السيارة قبل السفر لمدد طويلة، سواء داخل البلاد أو خارجها، من أجل الحفاظ عليها وحمايتها من أي أضرار محتملة، ولذلك عليهم اتباع عدة نصائح لتخزينها بطريقة صحيحة لتجنب أي تلفيات.ويجب على مالكي السيارات اتباع عدة نصائح هامة قبل ترك سياراتهم، أبرزها:- رفع السيارة على عدة حوامل.- إخراج الإطارات وفكها ووضع بودرة تلك عليها.