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تعليم

SGS السويسرية لنظم الجودة توصي باستمرار شهادة الأيزو لـ جامعة بنها

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:13 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تسلم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، التقرير النهائي لمنظومة الجودة الإدارية والذي تضمن نتائج المراجعة النهائية لإدارات الجامعة والتي أشادت بمدي التزام الإدارة العليا وإدارة الجودة وإدارات الجامعة بمعايير الجودة.

وأعلن رئيس الجامعة عن توصية شركة SGS السويسرية لنظم الجودة باستمرار شهادة الأيزو الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة لنظام إدارة الجودة بها وفقا للمواصفة القياسية أيزو 9001 / 2015 من الشركة المانحة للشهادة وتعد هذه الزيارة الثانية لمتابعة وتجديد شهادة الأيزو.

وأعرب "السعيد"، عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء انعكاسا للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة بما يتماشى مع توجهات الجامعة نحو الاهتمام بمنسوبى الجامعة وبالجمهور الخارجى وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهذه المناسبة.

وقدم رئيس الجامعة تهنئة خاصة لجميع العاملين بإدارة الجامعة ولفريق الجودة مع الشكر الجزيل لمساهمتهم الفعالة فى اجتياز المراجعة السنوية للشهادة ، مشيدا بالتعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية ، كما أكد على الاستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافي ومتميز.

وأشار إلى أن التوصية باستمرارية شهادة الأيزو 9001 / 2015 للمرة الثانية، يؤكد تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة.
SGS السويسرية لنظم الجودة توصي باستمرار شهادة الأيزو لـ جامعة بنها
SGS السويسرية لنظم الجودة توصي باستمرار شهادة الأيزو لـ جامعة بنها
SGS السويسرية لنظم الجودة توصي باستمرار شهادة الأيزو لـ جامعة بنها
SGS السويسرية لنظم الجودة توصي باستمرار شهادة الأيزو لـ جامعة بنها

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