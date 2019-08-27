ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في ورشة العمل الخامسة لمبادرة إعلام من أجل أهداف التنمية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:27 م
نهاد أبوالقمصان رئيسة
نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة
أمل مجدى
شارك المجلس القومى للمرأة فى ورشة العمل الخامسة لمبادرة إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة، لمناقشة الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" والتى تنظمها هيئة الأمم المتحدة.

جاء ذلك بحضور نشوى الحوفى عضوة المجلس القومى للمرأة، أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إضافة إلى مجموعة من الصحفيين ومعدي البرامج التليفزيونية وممثلي مكاتب الأمم المتحدة فى مصر.

وعرضت أمل عبدالمنعم اختصاصات وآليات ومحاور عمل المجلس القومى للمرأة بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التى أعدها المجلس كما تناولت اختصاصات وآلية عمل مكتب شكاوى المرأة وعن دور شبكة المحامين المتطوعين كما أشارت الى من له حق التقدم بالشكوى وقنوات استلام الشكاوى بالإضافة إلى أنشطة مكتب الشكاوى .

وأكدت "أبو القمصان"، أن الدستور المصري يعتبر بمثابة نقلة نوعية حقوقية أنصفت المرأة، كما ناقشت المواد المعنية بالمرأة فى الدستور.

وأكدت "نشوى"، دور الصحفيين فى صناعة الوعي من خلال متابعة الحملات والمبادرات والتقارير الحكومية والدولية وتوضيح الحقائق فى أى قضية للرأى العام كما عرضت جهود حملة "احميها من الختان" التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتضمنت ورشة العمل جلسة تفاعلية حول صحافة جديدة للتعامل مع القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين وطرق الربط بين المعلومات الفنية وأشكال مختلفة من الصحافة والتخطيط الإخباري.

جدير بالذكر أن مبادرة إعلام من آجل عالم أفضل ((Media4SDG هي إحدى المبادرات التى أطلقتها هيئات الأمم المتحدة في مصر في يونيو ٢٠١٩ وتهدف إشراك المتخصصين في مجال الإعلام في الترويج الأهداف التنمية المستدامة للجمهور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"احميها من الختان" تعقد دورة تدريبية لواعظات الأوقاف وراهبات الكنائس

ضمن حملة احميها من الختان.. القومي للمرأة بأسيوط ينظم دورات وندوات تدريبية

حملة طرق الأبواب للقومى بالبحيرة تواصل فعالياتها لمناهضة ختان الإناث

ورشة عمل للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين

نشوى الحوفى: المواطن جزء من صناعة التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

بجواره مبلغ كبير وسلاح.. العثور على جثة مجهولة الهوية بالدقهلية

بالمايوه.. منة فضالى تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

ريهام سعيد تنشر فيديو جديدا عن أصحاب الوزن الزائد

الحكومة تحسم الجدل حول اجازة راس السنة الهجرية

فيلم أنت حبيبى وبس يحقق إيرادات هزيلة

وانقلب السحر على الساحر.. سر استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة الجزيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس

فستان قصير وكعب.. إنجى المقدم تستعرض أناقتها بإطلالة مثيرة