القومي للمرأة يشارك في ورشة العمل الخامسة لمبادرة إعلام من أجل أهداف التنمية

شارك المجلس القومى للمرأة فى ورشة العمل الخامسة لمبادرة إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة، لمناقشة الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" والتى تنظمها هيئة الأمم المتحدة.



جاء ذلك بحضور نشوى الحوفى عضوة المجلس القومى للمرأة، أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إضافة إلى مجموعة من الصحفيين ومعدي البرامج التليفزيونية وممثلي مكاتب الأمم المتحدة فى مصر.



وعرضت أمل عبدالمنعم اختصاصات وآليات ومحاور عمل المجلس القومى للمرأة بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التى أعدها المجلس كما تناولت اختصاصات وآلية عمل مكتب شكاوى المرأة وعن دور شبكة المحامين المتطوعين كما أشارت الى من له حق التقدم بالشكوى وقنوات استلام الشكاوى بالإضافة إلى أنشطة مكتب الشكاوى .



وأكدت "أبو القمصان"، أن الدستور المصري يعتبر بمثابة نقلة نوعية حقوقية أنصفت المرأة، كما ناقشت المواد المعنية بالمرأة فى الدستور.



وأكدت "نشوى"، دور الصحفيين فى صناعة الوعي من خلال متابعة الحملات والمبادرات والتقارير الحكومية والدولية وتوضيح الحقائق فى أى قضية للرأى العام كما عرضت جهود حملة "احميها من الختان" التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.



وتضمنت ورشة العمل جلسة تفاعلية حول صحافة جديدة للتعامل مع القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين وطرق الربط بين المعلومات الفنية وأشكال مختلفة من الصحافة والتخطيط الإخباري.



جدير بالذكر أن مبادرة إعلام من آجل عالم أفضل ((Media4SDG هي إحدى المبادرات التى أطلقتها هيئات الأمم المتحدة في مصر في يونيو ٢٠١٩ وتهدف إشراك المتخصصين في مجال الإعلام في الترويج الأهداف التنمية المستدامة للجمهور.