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فن

من باريس.. نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:26 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
القسم الميدانى
نشرت الفنانة نرمين ماهر مقطع فيديو لها من باريس من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت نرمين ماهر على الفيديو قائلة "حاول ان تطير ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

الله يحفظك - قمر والله - ماشاء الله

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.

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