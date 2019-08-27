من باريس.. نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين ماهر مقطع فيديو لها من باريس من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت نرمين ماهر على الفيديو قائلة "حاول ان تطير ".



وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



الله يحفظك - قمر والله - ماشاء الله



يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.