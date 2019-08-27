من باريس.. نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين ماهر مقطع فيديو لها من باريس من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت نرمين ماهر على الفيديو قائلة "حاول ان تطير ".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
الله يحفظك - قمر والله - ماشاء الله
يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.
وعلقت نرمين ماهر على الفيديو قائلة "حاول ان تطير ".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
الله يحفظك - قمر والله - ماشاء الله
يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.