البداية من الغربية بورسعيد.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية.. وميكنة 384 جمعية زراعية لتطبيق المنظومة الجديدة

الانتهاء من طباعة وتنفيذ 100% من كروت محافظتى الغربية وبورسعيد

المنظومة لها دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية

الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتى الغربية وبورسعيد

الإنتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة

مهلة شهر من أول سبتمبر لأصحاب الحيازات الزراعية الذين لم يسجلوا أرقامهم القومية لتسجيلها أو وقف صرف الأسمدة لهم









خلال اجتماع رئيس الوزراء:عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح".أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتى الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما.مشيرًا إلى أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التى تم تسجيلها إلى 335,933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176,333 حيازة بدون رقم قومى، هذا بالإضافة إلى ميكنة 384جمعية زراعية، بينما تم تسجيل عدد 2,968 إستمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الإنتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من إعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفني للعاملين في الجمعيات للمحافظتين.ونوه المستشار نادر سعد، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تسليم "كارت الفلاح" للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر "من أول 1/9/2019" لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، على أن يعقب ذلك وقف صرف أى أسمدة للمزارعين الذى تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الارقام القومية.وفى ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمى إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والإجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة "كارت الفلاح" فى محافظتى الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيرًا لما لهذه المنظومة من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتج على مستوى الجمهورية.هذا فضلًا عن دور تلك المنظومة فى تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.