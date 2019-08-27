بيلاروسيا تبحث تعزيز الاستثمار في مجال النقل مع مصر

التقى السفير فوق العادة ومفوض جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية سيرجى راشكوف، وفاليري إيفانكوفيتش، المدير العام للشركة المساهمة البيلاروسية "ماز- MAZ" الذي يزور القاهرة حاليا.



وبحسب موقع "Devdiscourse" شهد اللقاء مناقشة قضايا تعزيز وتطوير معدات نقل البضائع والركات للشركة في مصر وغيرها من الأسواق الإقليمية، واستعرض الجانبان النتائج الإيجابية لتعاون الشركة مع شركاء مصريين في مجال تطوير الإنتاج المشترج للسيارات والمعدات، ورفعه مستوى تمصير الصناعة وتوسيع فرص البيع.



وحدد الجانبان وأهداف الإنتاج والمبيعات وتطوير منتجات "ماز" في أقرب وقت ممكن، وجرت مناقشة المسائل المتعلقة بإقامة مشاريع مشتركة في مصر، فضلا عن دخول أسواق البلدان الإفريقية.



وأوضح الموقع أن إيفانكوفيتش عقد اجتماعات مع وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، وعدد من رؤساء ومديري شركات عامة وخاصة في مصر، حيث جرى التخطيط من أجل التعاون، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات حول أطر العمل والعقود التجارية.