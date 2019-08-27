دورة الألعاب الأفريقية.. بسنت حمزة تحصد برونزية سباق 100 متر عدو

حققت بسنت حميدة الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 100 متر عدو في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.



المدير الفني ياسر داوود ومحمد عباس مدرب عدو وياسر فتحي مدرب الجلة وعبدالناصر الخولي مدرب مشي وأيمن بركات مدرب مطرقة وخالد شوقي مدرب مطرقة رجال ود نجوى ابراهيم اخصائي علاج طبيعي وناديه حمدي ادارية.



يرأس البعثة مجدي عبد البديع وفكري العقل عضوا مجلس إدارة اتحاد القوى وخالد الكينج نائب رئيس الاتحاد والمشرف على البعثة وحضر المنافسات سيف شاهين رئيس الاتحاد.

