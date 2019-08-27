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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يسمح للناجحين في الدور الثاني بالسكن في المدينة الجامعية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:33 م
الدكتور محمد المحرصاوي،
الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، السماح للطلاب الراسبين والذين دخلوا امتحان الدور الثاني وتمكنوا من النجاح، السكن بالمدينة الجامعية وذلك بعد التحقق من اشتراطات القبول في المرحلة الثانية من التسكين.

ووجه رئيس الجامعة، القائمين على التسكين بالمدينة الجامعية، أن يتعاملوا مع هذا القرار بجدية، مع ضرورة إلغاء أى قرار يخالف ذلك.

ومن المقرر أن يؤدي عدد من طلاب جامعة الأزهر، امتحانات الدور الثاني في مادة أو مادتين بمقابل مادي قدره 250 جنيها للمادة الواحدة.

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