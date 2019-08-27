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تصعيد جديد.. باكستان تدرس إغلاق المجال الجوي والطرق البرية مع الهند

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:32 م
رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان عمران خان
رويترز
قال فؤاد تشودري وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني إن رئيس الوزراء عمران خان يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند ووقف التجارة البرية الهندية إلى أفغانستان من خلال باكستان.

وقال تشودري على تويتر "رئيس الوزراء يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند كما تم أيضا اقتراح فرض حظر كامل على استخدام الطرق البرية الباكستانية للتجارة الهندية إلى أفغانستان وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ويجري الآن بحث الإجراءات القانونية الرسمية لهذه القرارات".

ولم تذكر تغريدة الوزير تفاصيل أخرى بشأن سبب تفكير باكستان في اتخاذ إجراءات ضد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الآن. ولم يتسن الوصول لمسئولين للتعليق على ذلك.

وأعادت باكستان فتح مجالها الجوي في منتصف يوليو الماضي بعد إغلاقه نحو أربعة أشهر في فبراير بعد أن أدى هجوم شنته جماعة متشددة مقرها باكستان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند بكشمير إلى اندلاع اشتباكات بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وشن كل من البلدين غارات جوية على أراضي الآخر كما وقع اشتباك بين طائرات حربية فوق منطقة كشمير المتنازع عليها أسفر عن إسقاط طائرة هندية مقاتلة.

وأدت خطوة مودي المفاجئة هذا الشهر بسحب الامتيازات الخاصة لإقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة إلى زيادة التوتر مع باكستان.

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