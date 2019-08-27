مكرم محمد أحمد: قيمة مصر المحورية تزداد ثقلا في العالم.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الفرنسي ماكرون دعا الرئيس السيسي لحضور قمة الدول السبع الصناعية الكبرى بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي ولعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.



وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أحد القضايا الأساسية التي تم التباحث بشأنها في قمة دول السبع هي شراكة الدول الكبرى مع القارة الأفريقية.



وتابع مكرم محمد أحمد: "القيمة المحورية لمصر في العالم تزداد ثقلا"، لافتا إلى أن إنجازات الرئيس السيسي وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي واهتماماته بالقارة الأفريقية جعلت مصر موضع اهتمام العالم بأكمله.



وأكمل مكرم محمد أحمد: "المصريون قاموا بما كان مستحيلا بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن المنتجات البترولية، توفر أموالا كثيرة للدولة يتم توجيهها إلى تطوير الصحة والتعليم".

