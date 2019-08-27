رئيس جامعة طنطا: إطلاق مشروع الأولمبياد لاكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين

وقال رئيس الجامعة، إن هذا المشروع هو الأول من نوعه في جامعة طنطا، والذي يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره الرياضة المدرسية أمنا قوميا، وكذلك توجهات الدولة بضرورة احتضان طلاب المدارس واكتشاف الموهوبين منهم وتقديم كافة السبل الدعم اللازم لهم بما يضمن تحقيق ميداليات أولمبية، مشيرا إلى امتلاك الجامعة لكوادر بشرية مميزة من شأنها تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل.



وقال الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة نسعى من خلال المشروع إلى تغيير وتطوير ثقافة الرياضة المدرسية لتعزيز مفهوم الصحة والرياضة كقاعدة أساسية لصحة المجتمع وانتقاء المواهب الرياضية وتأهيل كوادر الشباب في مرحلتي المدرسة والجامعة.



وأكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة حرص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والبدنية المنتظمة في كافة المدارس وبناء شراكة مجتمعية بين كافة المؤسسات والهيئات لدعم وتحقيق أهداف المشروع.



وأوضح الدكتور علاء حلاويش مدير المشروع، ان الهدف هو تعديل السلوك اليومي للطلبة بالمدارس بما يتوافق مع منظومة الرياضة والصحة، وبناء قاعدة اكتشاف واحتضان المواهب، وتطوير منظومة إدارة المناقشات الرياضية، وتحسين القدرات المعرفية الرياضية الصحية، بما يسهم في تطوير ثقافة الطلاب الصحية وسلامة أجهزتهم الحيوية.