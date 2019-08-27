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توك شو

شاهد رد المواطنين على.. تقبل تعمل لمراتك توكيل عام؟

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:32 م
أحد المواطنين
أحد المواطنين
البهي عمرو
عرض برنامج كلام ستات المذاع على قناة، أون اي، تقرير من الشارع المصري لمعرفة رأى المواطنين فى، " تقبل تعمل لمراتك توكيل عام".

وقال أحد المواطنين إنه لن يقوم بذلك ولكن زوجتى قامت أكثر من مرة بعمل توكيل عام لى.

وأوضح آخر، أن هذا الموضوع يعود للثقة المتبادلة بين الزوجين، فالرجل إذا كان يحب زوجته ويثق فيها فسيقوم بعمل توكيل عام لها.

وتابع آخر: " إذا كان هناك سبب لعمل التوكيل سأفعله ولكن غير ذلك لن أفعل" .

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