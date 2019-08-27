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أمين خبراء البيئة يكشف عن تأثيرات حرائق الأمازون على مصر.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:31 م
حرائق الأمازون
حرائق الأمازون
عمرو ممدوح
قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن حرائق غابات الأمازون كارثة بيئية كبيرة، مشيرا إلى أنها تؤثر على نسبة الأكسجين، إلى جانب أنها مخزون رهيب للتنوع البيولجي لا يضاهيه مكان في العالم.

وأضاف علام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الدول الكبرى وقفت لفترة طويلة مشاهدة أمام حرائق غابات الأمازون، مشيرا إلى أن رئيس البرازيل تأخر كثيرا في اتخاذ موقف لإنهاء حرائق الغابات، وذلك بعد احتجاجات شعبية.

وأوضح أن مصر ستتأثر بسبب حرائق غابات الأمازون، مشيرا إلى أن الحرائق تتسبب في إذابة الجليد في القطب الشمالي، مؤكدا أن ذلك سيؤدي لارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط.

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