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مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف عن أهمية مؤتمر طوكيو لتنمية قارة أفريقيا.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:32 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد السفير محمود حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مؤتمر طوكيو لتنمية أفريقيا هو واحد من أهم المنتديات العالمية لتعزيز قدرات القارة التنوية، وأنه سيتم مشاركة أكثر من 4500 من التيكاد السابع مؤكدا أنها من أكبر الشركات العاملة في مجال التنمية لتقدم لأفريقيا الفرصة من تعزيز قدراتها في مجال الصحة والبيئة وكافة المجالات التنموية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten، أن كل ما له علاقة بالتنمية في القارة الأفريقية سيتم بحثه من خلال العديد من اللقاءات والندوات التي تتيح الفرصة لعرض مشاكل القارة والبحث عن حلول لها.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن رئيس قمة مجموعة السبع أكد ضرورة تقديم الدعم للقارة الأفريقية مما يسهم فى القضاء على الظواهر السلبية كالنزاعات والإرهاب والفقر وتعزيز قدرات القارة وتنميتها مما يجنبها من المخاطر.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حدثين هما الأهم على الساحة الدولية في أسبوع واحد دليل واضح على مكانة مصر وعن تقدير الشراكة مع أفريقيا تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

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